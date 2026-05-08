Αλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ λόγω Metallica - Παράταση στη λειτουργία του ηλεκτρικού

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ με τις αλλαγές στη Γραμμή 1 του Μετρό:
«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.
Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών».
Πηγή: cnn.gr