Σοκ η ιατροδικαστική εξέταση στον Νικήτα - Και οι έξι σφαίρες τον πέτυχαν στον κορμό, πιθανόν του έριξε δύο χαριστικές βολές

Σοκαριστικά και ενδεικτικά του μένους και του τρόπου που κινήθηκε κατά του 21χρονου Νικήτα ο 54χρονος, είναι τα -κατά πληροφορίες- αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 6 σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο στον κορμό του.

Διαπιστώθηκαν πέντε διαμπερή τραύματα. Ενα, είναι τυφλό – έχει μείνει δηλαδή η βολίδα στο σώμα του. Μια ακόμη βολίδα την έχει δεχτεί πισώπλατα – υπάρχει έγκαυμα στην πλάτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είναι ξεκάθαρο ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα, ωστόσο εκτιμάται ότι είναι μία στον κορμό και κοντά στη μασχάλη.

Οι τέσσερις πυροβολισμοί είναι από απόσταση περίπου 2-3 μέτρων, ενώ δύο πυροβολισμοί από μικρότερη απόσταση. Οι δύο αυτοί πυροβολισμοί εξετάζεται αν είναι χαριστικές βολές.

Σοκάρει το έγκλημα

Ο 54χρονος και η σύζυγός του προφυλακίστηκαν και μεταφέρονται για λόγους ασφαλείς σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Ο 54χρονος φέρεται στην απολογία του να περιέγραψε το πώς συναντήθηκε με τον 21χρονο που θεωρούσε ως τον μοναδικό υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του στο τροχαίο πριν τρία χρόνια. Εκείνη την ημέρα επέστρεφε από μνημόσυνo στη μνήμη του ανιψιού του που σκοτώθηκε στο ίδιο σημείο και όταν συνάντησε τον 21χρονο φαίνεται ότι εξαγριώθηκε αρχικά εμβόλισε το αμάξι του και στη συνέχεια τον κυνήγησε και τον δολοφόνησε.

Ο 21χρονος και η οικογένειά του είχαν καταγγείλει στην ΕΛΑΣ απειλές και άγρια περιστατικά σε βάρος του νεαρού από τον πατέρα του φίλου του που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο τρία χρόνια πριν. Η αδελφή του υποστηρίζει ότι ζούσαν σε πραγματικό καθεστώς φόβου και τρόμου και ότι ο 54χρονος απειλούσε συνεχώς ότι θα σκοτώσει τον Νικήτα.

Πηγή: iefimerida.gr