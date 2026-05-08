Θρίλερ στη Λευκάδα: Πληροφορίες για μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο θαλάσσιο drone - Ποια σενάρια εξετάζονται

Το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο, εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανό εργαλείο διακίνησης ναρκωτικών ή στρατιωτικής επιχείρησης.

Σε μία από τις πιο περίεργες και ανησυχητικές υποθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στο Ιόνιο εξελίσσεται ο εντοπισμός του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας.

Το παράξενο εύρημα, που εντόπισαν ψαράδες της περιοχής μέσα σε θαλάσσια σπηλιά, έχει προκαλέσει κινητοποίηση στις ελληνικές αρχές ασφαλείας, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον σε δύο βασικά σενάρια για το πως βρέθηκε το συγκεκριμένο drone. Σύμφωνα με πληροφορίες, είτε πρόκειται για ένα προηγμένο μέσο που χρησιμοποιείται από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στο Ιόνιο είτε για χρησιμοποιούνταν για κάποιας στρατιωτικής φύσης άσκηση.

Το σκάφος μεταφέρθηκε τελικά στον Αστακό για περαιτέρω έλεγχο, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Λευκάδα δεν είχαν τη δυνατότητα διαχείρισης ενός τόσο σοβαρού περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή του Αστακού μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει αυξημένη στρατιωτική παρουσία και υποδομές που μπορούν να υποστηρίξουν τεχνικές εξετάσεις υψηλού επιπέδου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων ελέγχων χρησιμοποιήθηκε ακόμη και ειδικός σκύλος ανίχνευσης, ωστόσο οι καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες δυσχέραναν τη διαδικασία λόγω των κυμάτων και της παραμονής του σκάφους στο νερό.

Το σενάριο της διακίνησης ναρκωτικών -Ποιο στοιχείο προβληματίζει τις Αρχές

Το πιο πιθανό σενάριο σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων του Λιμενικού Σώματος στη Λευκάδα είναι ότι επρόκειτο για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών από τα Αλβανικά παράλια. Άλλωστε, η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη ανάμεσα σε Αλβανία, Ιόνιο και δυτική Ελλάδα θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις βασικές διαδρομές λαθρεμπορίου στη Μεσόγειο.

Τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται στην περιοχή χρησιμοποιούν ταχύπλοα, απομονωμένους όρμους και δύσβατες θαλάσσιες σπηλιές για τη μεταφορά παράνομων φορτίων.

Το νέο στοιχείο που προβληματίζει τις αρχές είναι ότι πλέον φαίνεται να αξιοποιείται τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα συνδεόταν σχεδόν αποκλειστικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, το συγκεκριμένο drone θα μπορούσε να λειτουργεί ως αυτόνομο μέσο επιτήρησης και παρακολούθησης για λογαριασμό διακινητών. Το γεγονός ότι έφερε κάμερα, συστήματα επικοινωνιών και δυνατότητα αυτόνομης πλεύσης ενισχύει αυτή την εκδοχή.

Πηγές με γνώση των ερευνών αναφέρουν ότι οι διακινητές στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν ψαράδες ως «τσιλιαδόρους» στη θάλασσα, πληρώνοντάς τους για να παρακολουθούν τις κινήσεις του Λιμενικού και να ενημερώνουν πότε οι θαλάσσιες διαδρομές ήταν «καθαρές». Τα τελευταία χρόνια όμως, η αυστηροποίηση των ελέγχων και οι βαριές ποινικές συνέπειες οδήγησαν πολλούς να αρνηθούν τέτοιου είδους συνεργασίες. Έτσι, τα μη επανδρωμένα μέσα φαίνεται ότι έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, το drone θα μπορούσε να ξεκινά από τις ακτές της Αλβανίας, να κινείται αυτόνομα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέσω της κάμερας να μεταδίδει εικόνα στους χειριστές του, οι οποίοι πιθανόν βρίσκονταν σε Αλβανία, Ιταλία ή ακόμη και στην Ελλάδα. Αν η θαλάσσια περιοχή δεν παρουσίαζε κίνηση περιπολικών σκαφών, τότε θα ακολουθούσε η μεταφορά των ναρκωτικών με ταχύπλοα. Τα φορτία, σύμφωνα με τις γνωστές μεθόδους των κυκλωμάτων, συχνά δεν βγαίνουν καν στην ακτή αλλά ρίχνονται στη θάλασσα και συλλέγονται αργότερα από διακινητές των καρτέλ.

Εξετάζεται αν κάποιος έκρυψε το drone στην σπηλιά

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αρχές και στο σημείο όπου βρέθηκε το μη επανδρωμένο σκάφος. Το γεγονός ότι εντοπίστηκε μέσα σε σπηλιά και μάλιστα άθικτο, ενισχύει την εκτίμηση ότι κάποιος το είχε αποκρύψει σκόπιμα.

Το σενάριο που εξετάζεται είναι συνεργάτης των διακινητών στη Λευκάδα να παρέλαβε το drone και το έκρυψε προσωρινά στο σημείο είτε για να το προστατεύσει από τα κύματα είτε για να πραγματοποιηθεί φόρτιση, ανεφοδιασμός ή τεχνικός έλεγχος πριν χρησιμοποιηθεί ξανά.

Η αποκάλυψη του σημείου από ψαράδες εκτιμάται ότι ίσως έγινε τη στιγμή που το drone βρισκόταν σε αυτή τη μεταβατική φάση αναμονής. Οι αξιωματικοί που εξετάζουν την υπόθεση σημειώνουν ότι οι θαλάσσιες σπηλιές της περιοχής χρησιμοποιούνται διαχρονικά από κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και λαθρεμπόρων ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να εντοπιστούν τόσο από αέρα όσο και από θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, στο τραπέζι παραμένει και ένα δεύτερο, πολύ πιο σοβαρό σενάριο. Το ενδεχόμενο το USV να έχει καθαρά στρατιωτική προέλευση. Ο ναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος Νίκος Σπανός, μιλώντας στο iefimerida εμφανίζεται κατηγορηματικός για τη φύση του μέσου.

«Πρόκειται για ένα καθαρά στρατιωτικό σκάφος, σχεδιασμένο για επιθετικές αποστολές. Δεν έχει καμία σχέση με πολιτική ή ερασιτεχνική κατασκευή. Από την πρώτη εικόνα φαίνεται ότι μιλάμε για επαγγελματική στρατιωτική πλατφόρμα». Όπως εξηγεί ο ίδιος, το χαμηλό προφίλ του σκάφους δεν είναι τυχαίο. «Το χαμηλό προφίλ του πάνω στο νερό και η μορφολογία του σκαριού δείχνουν τεχνολογία low observable. Με απλά λόγια, επιχειρεί να “χαθεί” μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον και να πλησιάσει τον στόχο χωρίς να γίνει εύκολα αντιληπτό από ραντάρ ή οπτικά μέσα επιτήρησης», σημειώνει.

Ο κ. Σπανός περιγράφει το USV ως ένα μέσο εξαιρετικά υψηλών δυνατοτήτων. «Το σκάφος είναι εξαιρετικά στιβαρό. Διαθέτει ενισχυμένη δομή με νευρώσεις και εσωτερική διαμερισματοποίηση, κάτι που συναντάμε σε μέσα τα οποία προορίζονται να αντέχουν υψηλές ταχύτητες, καταπονήσεις και ισχυρά φορτία. Δεν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή αλλά για ολοκληρωμένο στρατιωτικό σύστημα», αναφέρει. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σκάφος χρησιμοποιεί υδροπροωθητήρα τύπου waterjet και υβριδικό ενεργειακό σύστημα με μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιχειρεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς ανεφοδιασμό», εξηγεί, ενώ εκτιμά ότι η αυτονομία του μπορεί να ξεπερνά τα 2.000 ναυτικά μίλια.

Μάλιστα αναφέρει ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες το σκάφος φαίνεται να έχει 4 πυροκροτητές με περίπου 200 κιλά εκρηκτικής ύλης και διακόπτη στο safe/unsafe.

Εξίσου σημαντικά θεωρούνται και τα συστήματα καθοδήγησης που εντοπίστηκαν πάνω στο drone. «Διαθέτει ενσωματωμένες κεραίες επικοινωνιών και φαίνεται ότι υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους ελέγχου. Μπορεί να λειτουργεί είτε μέσω τηλεχειρισμού είτε αυτόνομα με προγραμματισμένη πορεία μέσω δορυφορικών συντεταγμένων. Αυτό δείχνει προηγμένη αρχιτεκτονική επιχειρησιακού ελέγχου και ανθεκτικότητα ακόμη και σε παρεμβολές», λέει ο ναύαρχος ε.α. Ωστόσο, αρκετοί από τους ανθρώπους που παρακολουθούν την υπόθεση θεωρούν ότι τελικά το επικρατέστερο σενάριο παραμένει αυτό της διακίνησης ναρκωτικών. Όπως αναφέρουν, τα κυκλώματα της Αδριατικής έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτούν ή να τροποποιούν στρατιωτικού τύπου τεχνολογία, προσαρμόζοντάς τη στις ανάγκες του λαθρεμπορίου.

Πηγή: iefimerida.gr