Κατερίνη: Θρίλερ με τον ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Αν και στην αρχή ο θάνατός του θεωρήθηκε ότι προκλήθηκε από παθολογικά αίτια το πόρισμα του ιατροδικαστή έδειξε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου ενός 73χρονου από την Κατερίνη. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του και, αν και αρχικά τα αίτια του θανάτου φαινόταν να είναι παθολογικά, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής δίνουν νέα τροπή στην υπόθεση.

Ο 73χρονος, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης 06.05.2026 στην αυλή του σπιτιού του, στον Κάτω Άγιο Ιωάννη στην Κατερίνη, από γείτονα, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως ο θάνατος του 73χρονου προήλθε από παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές ενημερώθηκαν σήμερα από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία η οποία ανέλαβε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ότι η σορός του ηλικιωμένου έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται πως προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν σπασμένα πλευρά, καθώς και εσωτερική αιμορραγία.

Πηγή: newsit.gr