Σπαραγμός από τον πατέρα του Νικήτα: «Του είχα πει, ας σκοτωνόταν ο γιος μου, να ζήσει ο δικός σου»

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα του 21χρονου Νικήτα, λίγα 24ωρα μετά την τραγική δολοφονία του γιου του στο Ηράκλειο.

«Εγω το παιδί μου το έχασα, να κηρυχθεί ένοχος ο 54χρονος. Αυτή τα έκανε όλα. Αυτή παρακολουθούσε τον γιο μου, τι έκανε, που είχε το αυτοκίνητο του. Ό,τι λεφτά βγει από το τροχαίο να μπλοκαριστούν και να πάνε στο "Χαμόγελο του Παιδιού", Ήταν ναρκέμπορος και έμπορος όπλων», αναφέρει ο πατέρας του αδικοχαμένου Νικήτα στο Mega.

«Αν γυρνούσε το παιδί του πίσω, ας μου το σκότωνε το παιδί μου. Του είπα "γιατί να μην σκοτωθεί το παιδί μου να ζησει το παιδί σου" εκείνη την ημέρα στο νοσοκομείο. Μιλούσαμε, είχαμε πάει στο μνημόσυνο. Τρία χρόνια αυτή η ιστορία», πρόσθεσε ο πατέρας του 21χρονου.

Ο άτυχος 21χρονος δέχθηκε πυρά από τον πατέρα του φίλου του που σκοτώθηκε πριν τρία χρόνια σε τροχαίο με οδηγό τον ίδιο τον Νικήτα.

Πηγή: newsbomb.gr