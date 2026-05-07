Καρπενήσι: Γονείς στη φυλακή για άγρια κακοποίηση του νεογέννητου παιδιού τους

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς ενός βρέφους για την κακοποίηση του νεογέννητου παιδιού τους στο Καρπενήσι.

Υπενθυμίζεται πως το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας εξέδωσε την ετυμηγορία του για το πρώην ζευγάρι -που κατηγορούνταν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη εις βάρος του βρέφους- μετά από δύο αναβολές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 14 ετών στην 43χρονη μητέρα και 12 ετών στον 47χρονο πατέρα, απορρίπτοντας όλα τα ελαφρυντικά. Οι ποινές δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα και έτσι τα δύο άτομα οδηγούνται στη φυλακή.

Καταλυτική ήταν και η εισαγγελική πρόταση, που έκανε λόγο για επανειλημμένη και συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά, τονίζοντας πως η παραδοχή ανικανότητας ως γονείς δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι. Ο εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης την παντελή έλλειψη μεταμέλειας ή ενδιαφέροντος για την κατάσταση του παιδιού, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και φέρει μόνιμο σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο παρελθόν του πατέρα, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος άλλου παιδιού του, ενώ του είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από το 2016.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βρέφος, που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2022, υπέστη κακοποίηση ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του. Η κατάσταση αποκαλύφθηκε όταν παιδίατρος διαπίστωσε ανησυχητική αύξηση της περιμέτρου του κεφαλιού του, γεγονός που κινητοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις των γονέων, το παιδί μεταφέρθηκε τελικά σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα με τη συνδρομή των Αρχών. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, η μητέρα κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες κακώσεις, με αποτέλεσμα να διαταχθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας η άμεση απομάκρυνσή της από το παιδί.

Πηγή: ethnos.gr