Ryanair: Σιγή ασυρμάτου από την κυβέρνηση παρά τις... αναταράξεις στη Θεσσαλονίκη - Το τεστ αντοχής και η αβεβαιότητα

Παρά την αναστάτωση που έχει προκληθεί στη συμπρωτεύουσα τα τελευταία 24ωρα και μολονότι οι τοπικοί φορείς ζητούν την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων, δεν υπάρχει καμία αντίδραση.

Σιγήν... ιχθύος τηρούν τα δυο συναρμόδια υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού αναφορικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Παρά την αναστάτωση που έχει προκληθεί στη συμπρωτεύουσα τα τελευταία 24ωρα εξαιτίας της ανησυχίας για το ντόμινο συνεπειών που θα πυροδοτούσε το κλείσιμο της βάσης και μολονότι οι τοπικοί φορείς ζητούν την παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων, δεν υπάρχει καμία αντίδραση με την κυβέρνηση να δίνει την εντύπωση ότι... κρύβεται πίσω από τη σύμβαση παραχώρησης και τα οριζόμενα σε αυτήν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, πάντως, θέση στο ζήτημα δεν αποκλείεται να πάρει τις επόμενες ημέρες η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), η οποία ωστόσο κατά τις ίδιες πηγές πιθανότατα θα κινείται στο πλαίσιο της πρόσφατης απόρριψης της ένστασης της ιρλανδικής εταιρείας για το ζήτημα της αύξησης των τελών στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου.

Η ΑΠΑ ουσιαστικά είχε δικαιώσει τη διαχειρίστρια εταιρεία των 14 περιφερειακών αεροδρομίων Fraport Greece αναφορικά με τη διένεξη για την επικείμενη αύξηση των αεροναυτιλιακών τελών στο αεροδρόμιο της Ρόδου με την απόφαση να εκτιμάται από την αεροπορική αγορά ότι αποτελεί «πιλότο» και για άλλες περιπτώσεις.

Ένα τεστ αντοχής

Με την υπόθεση της Ryanair να εξελίσσεται σε τεστ αντοχής για την αεροπορική συνδεσιμότητα της Βόρειας Ελλάδας καθώς η ιρλανδική low cost εταιρεία ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι η απόφασή της για κλείσιμο της βάσης στη Θεσσαλονίκη είναι οριστική, χωρίς πάντως να ενημερώνει επισήμως τη Fraport, περισσότερες απαντήσεις θα πρέπει να αναμένονται από τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στην Αθήνα, την Παρασκευή 8 Μαΐου, ο Chief Commercial Officer του αερομεταφορέα, Jason McGuinness.

Η εταιρεία άφησε πάντως ανοιχτό παράθυρο επανόδου για τη θερινή σεζόν του 2027. Άλλωστε αυτή είναι μία πρακτική που έχει ακολουθήσει συχνά στο παρελθόν σε διάφορους προορισμούς με πηγές της αγοράς να σημειώνουν ότι πολλές φορές ο αερομεταφορέας έχει χρησιμοποιήσει το ζήτημα του κόστους ως μοχλό πίεσης προς τις διοικήσεις αεροδρομίων. Τονίζουν ότι η Ryanair έχει ιστορικό τακτικών επανατοποθέτησης σε ευρωπαϊκές αγορές, με κλεισίματα και επανεκκινήσεις βάσεων ανάλογα με τη ζήτηση και τις αποδόσεις, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Θεσσαλονίκη να μην αποτελεί οριστική απώλεια αλλά ένα ακόμα πεδίο πίεσης.

Να σημειωθεί ότι όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα ρεπορτάζ, η αναπροσαρμογή των τελών ανάλογα με τον πληθωρισμό προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και της Fraport Greece.

Μεγάλη αβεβαιότητα

Ωστόσο, η αβεβαιότητα γύρω από την παρουσία της Ryanair και το πλέγμα των συνδέσεων που θα διατηρήσει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι μεγάλη με αποτέλεσμα οι τοπικοί φορείς της Θεσσαλονίκης να επιχειρούν να αναλάβουν ρόλο άμεσης διαμεσολάβησης. Ο δήμος, η Περιφέρεια, τα επιμελητήρια και παραγωγικοί φορείς συγκρότησαν κοινό μέτωπο και προχώρησαν σε σύσκεψη την Τετάρτη με στόχο τη διαμόρφωση ενιαίας γραμμής απέναντι στο ενδεχόμενο απώλειας μιας από τις σημαντικότερες αεροπορικές παρουσίες στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου η εταιρεία στάθμευε 3 αεροσκάφη εξυπηρετώντας 37 προορισμούς.

Οι τοπικοί παράγοντες προειδοποιούν ότι μια πιθανή αποχώρηση της Ryanair δεν θα επηρεάσει μόνο τις απευθείας συνδέσεις χαμηλού κόστους, αλλά και τη συνολική θέση της Θεσσαλονίκης στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη, ειδικά σε μια περίοδο όπου η τουριστική ζήτηση εμφανίζει ανοδική πορεία αλλά με υψηλή εξάρτηση από λίγους μεγάλους παίκτες.

Πού κατέληξε η σύσκεψη των φορέων

Στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο, με τη συμμετοχή αυτοδιοικητικών, παραγωγικών φορέων και εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου καταγράφηκε κοινή ανησυχία για πιθανές απώλειες πτήσεων και δρομολογίων.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης σημείωσε ότι η πόλη ενημερώθηκε αρχικά μέσω δημοσιευμάτων για το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair και προχώρησε σε αλλεπάλληλες επαφές με θεσμικούς και υπηρεσιακούς φορείς, χωρίς όμως να υπάρξει μέχρι στιγμής σαφής εικόνα για τις προθέσεις της εταιρείας.

Ξεκαθάρισε ότι «η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος ιδιωτικών εταιρειών» καλώντας τις δύο πλευρές «να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση, χωρίς βεβιασμένες αποφάσεις».

Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη για άμεση εμπλοκή των αρμόδιων υπουργείων, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να παραμένει σε επίπεδο τοπικής διαχείρισης, καθώς αφορά άμεσα τον τουρισμό, την οικονομία και τη συνολική αεροπορική εικόνα της Βόρειας Ελλάδας.

Η σύσκεψη των φορέων κατέληξε σε τρεις βασικούς άξονες:

την άμεση ενεργοποίηση διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών

την απαίτηση για παρέμβαση των συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων δρομολογίων από άλλους αερομεταφορείς,

τη συγκρότηση συντονιστικού οργάνου που θα αναλάβει τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων και τις επαφές με την κυβέρνηση και τις εμπλεκόμενες εταιρείες ζητώντας άμεσα συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς.

Πηγή: ethnos.gr