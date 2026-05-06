Τραγωδία στην Αίγινα: Κοριτσάκι 1,5 έτους πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αίγινα καθώς ένα κοριτσάκι 1,5 έτους έχασε τη ζωή του όταν πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης (5.5.26) όταν το μωρό, που βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα, άρχισε να δυσκολεύεται να αναπνεύσει καθώς ένα κομμάτι από το τσουρέκι που έτρωγε του προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του.

Οι γονείς του το μετέφεραν έντρομοι στο Κέντρο Υγείας Αίγινας όπου γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μεγάλη μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή.

Το παιδάκι επανήλθε, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώθηκε ξανά και αποφασίστηκε η εσπευσμένη μεταφορά του στον Πειραιά στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Παρά την κινητοποίηση των γιατρών, η μικρή δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

Πηγή: newsit.gr