Γυναικολόγος του ΕΣΥ απειλεί δημόσια πως «τακτοποιεί ήσυχα, οριστικά, καθαρά τα κοπρόσκυλα»

Φιλοζωικό σωματείο εθελοντών των Σερρών καταγγέλλει γυναικολόγο της πόλης, ο οποίος εργάζεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), για δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, των οποίων το περιεχόμενο άπτεται του ποινικού κώδικα.

Συγκεκριμένα, ο Δαμιανός Υφαντίδης, μαιευτήρας του Νοσοκομείου Σερρών, ο οποίος συστήνεται στην σελίδα του στο Facebook ως “Διευθυντής ΕΣΥ, Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική. Γ.Ν. Σερρών” και “Ψηφιακός δημιουργός” σε δημοσίευσή του υπονοεί θανάτωση ζώων.

Έγραψε και κοινοποίησε ότι «Εγώ πάντως, κοπρόσκυλα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή/και τη ζωή ακόμη μωρών παιδιών, υπερηλίκων και ανήμπορων, ούτε συνέντευξη θα τους πάρω ούτε θα διερευνήσω αν έχουν… ψυχολογικά προβλήματα. Τακτοποιώ το θέμα ήσυχα, γρήγορα, οριστικά, καθαρά και με απόλυτη ασφάλεια για τους συνανθρώπους μου.

Τοποθετώ βλέπετε, την ανθρώπινη ζωή σε δυσθεώρητο ύψος, σε σχέση με ενός (ή περισσότερων) σκύλων.

ΥΓ: Τζά; Ζωόφιλοι; Κοπιάστε να με κάνετε ντα! (Αν με πιάσετε πρώτα, βεβαίως!)».

Απάντησε στις αντιδράσεις με ειρωνεία

Ουκ ολίγες ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευση του κυρίου Υφαντίδη, ο οποίος όχι μόνο δεν ανακάλεσε, αλλά ουσιαστικά επιτέθηκε σε όσους καταφέρθηκαν εναντίον του και προειδοποίησε για μηνύσεις, διαβεβαιώνοντας πως ο ίδιος δεν θα έλθει αντιμέτγωπος με καμία συνέπεια.

«Πολλά φιλάκια στους “θαυμαστές” μου που έχουν χάσει προ πολλού την αίσθηση τού μέτρου, τής ιεράρχησης τών αξιών και, το κυριότερο, την ουσία τής ανθρωπιάς και τής ζωής.

Η άγνοιά τους περί Φύσεως είναι αβυσσαλέα και η αμάθειά τους παχυλή.

Ας προσέξουν μόνο με τις κατάρες, τις ύβρεις και τις απειλές τους, μην τυχόν και βρεθούν οι ίδιοι τυλιγμένοι σε μια κόλλα χαρτί.

Όσο για μένα;

Η πιθανότητα να τους φοβηθώ αποτελεί μάλλον σουρεαλιστικό ανέκδοτο!».

To Γενικό Νοσοκομείο Σερρών -αρχικά- δήλωσε άγνοια

Προσπαθήσαμε να βρούμε τον κύριο Υφαντίδη να σχολιάσει σχετικά, μέσω των social media, αλλά μας μπλόκαρε εν ριπή οφθαλμού. Επικοινωνήσαμε έτσι, με το γραφείο Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Μας επιβεβαίωσαν πως ο κύριος Δαμιανίδης εργάζεται σε αυτό, δήλωσαν άγνοια για το θέμα και επιφυλάχθηκαν για ένα σχόλιο.

Οι δημοσιεύσεις εμφανίζονται ως φωτογραφίες σε άλλα posts, όπου έγιναν και συζητήσεις μεταξύ όσων διατύπωσαν τις αντιδράσεις του και του μαιευτήρα, ο οποίος ειρωνεύεται, με συνέπεια να αυξηθούν όσοι ενδιαφέρθηκαν να καταγγείλουν τις τοποθετήσεις του.

Κατόπιν πολλών καταγγελιών στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι αναρτήσεις “κατέβηκαν”. Δεν έγινε κάτι άλλο μολονότι στο αρχικό ποστ θα μπορούσε να τίθεται θέμα απειλής, βάσει του Άρθρου 333 του ΠΚ (τιμωρείται με φυλάκιση έως 1 έτος και χρηματική ποινή), όπως και εξύβρισης (η ποινή είναι έως 1 έτος φυλάκιση ή χρηματική), παρακίνησης σε διάπραξη εγκλήματος ή δημόσιας πρόσκλησης.

Να σημειωθεί και ότι εν λόγω επαγγελματίας υγείας, είχε απασχολήσει και το 2020 με δηλώσεις του για τον Covid. Χαρακτηριστική ήταν η δημοσίευση που ανέφερε “εσύ ψεκασμένε ηλίθιε, πού ακριβώς βλέπεις ότι τα “συμφέροντά” μου είναι να περπατάω κάθε μέρα, στο ναρκοπέδιο που λέγεται Covid-19;”.

Αντί επιλόγου, θυμίζουμε πως υπεύθυνοι για τα αδέσποτα σε κάθε πόλη, είναι ο Δήμος, μέσω του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς. Σε πολλές πόλεις της περιφέρειας, αυτό είναι από μόνο του ένα θέμα, ως προς το πώς λειτουργούν και πώς αξιοποιούν τους πόρους.

Πηγή: news247.gr