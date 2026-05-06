Συνελήφθη 23χρονος που «σανίδωσε» πατίνι στη Συγγρού και έτρεχε με 72χλμ την ώρα (vid)

Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Τρίτης, καθώς κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, έφτασε τα 72 χλμ./ώρα, ενώ κινούνταν στη δεξιά λωρίδα στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Καλλιθέας τον εντόπισαν μέσω ραντάρ, καταγράφοντας την ταχύτητά του.

Όπως προέκυψε, είχε παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας, προκειμένου να κινείται με σχεδόν τριπλάσια από την επιτρεπόμενη.

Ο 23χρονος, που φορούσε κράνος, θα οδηγηθεί μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: libre.gr