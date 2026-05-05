ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων - Σε αναβρασμό οι αγρότες

Σε αναβρασμό βρίσκονται και πάλι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι καθώς τα αιτήματά τους παραμένουν υποσχέσεις, την ώρα που ένα κύμα ειδοποιήσεων από την ΑΑΔΕ «χτυπάει» τον αγροτικό κόσμο, για ανάκτηση επιδοτήσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα «άμεσα».

Οι παραγωγοί εκτιμούν πως η πολιτική ηγεσία επιχειρεί να μετακυλήσει τα «σπασμένα» της κακοδιαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ για ακόμη μια φορά στους ίδιους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, αναδείχθηκε το παράδειγμα παραγωγού που εισέπραξε το 2023 το ποσό των 8.468 ευρώ σε δύο καταβολές. Παρά το γεγονός ότι η εξέταση της υπόθεσης έγινε έναν χρόνο αργότερα, απαιτήθηκαν συνολικά τρία έτη μέχρι να του κοινοποιηθεί το τρέχον ειδοποιητήριο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσό που τελικά κρίθηκε ως νόμιμο ανέρχεται στα 7.599 ευρώ, με αποτέλεσμα να του ζητείται η άμεση καταβολή των επιπλέον 869 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ επικαλείται τρεις λόγους για την επιστροφή:

«Διαπιστώθηκε μείωση της αξίας των δικαιωμάτων»

«Εντοπίστηκαν αγροτεμάχια μη επιλέξιμα»

«Εντοπίστηκε έκταση μικρότερη από τη δηλωθείσα»

Οι αγρότες παράλληλα, αναρωτιούνται, αφενός για ποιο λόγο δεν έγιναν σωστά οι διασταυρώσεις εξαρχής, αφετέρου, για ποιο λόγο πέρασε μια τριετία για να απαιτηθούν επιστροφές και μάλιστα με ασφυκτικούς όρους.

Πηγή: ethnos.gr