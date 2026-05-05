Στη δημοσιότητα τα στοιχεία επτά ατόμων που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές

Στη δημοσιότητα δίνει η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία επτά ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε την Παρασκευή (03/04/2026) από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.

Τα επτά μέλη που συνελήφθησαν είναι ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες, απάτες με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πώς δρούσαν

Οι απατεώνες είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου. Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Σημειώνεται ότι όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ.

Δείτε εδώ τα στοιχεία τους.

Πηγή: cnn.gr