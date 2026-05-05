Στον ανακριτή ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα της Θεσσαλονίκης και απειλούσε υπαλλήλους

Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα Τρίτη (05/05) ο 67χρονος άνδρας που χθες Δευτέρα (04/05) εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε υπαλλήλους, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, μετά τη σύλληψή του, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία.

Η τράπεζα στην οποία «μπούκαρε» ο άνδρας βρίσκεται στην οδό Μητροπόλεως.

Όσον αφορά το κίνητρο του δράστη, οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για ζήτημα που αφορούσε τη σύνταξη του άνδρα, κάτι που πλέον επιβεβαιώνεται.

Ήθελε να μπουν στον λογαριασμό του όλα τα χρήματα της σύνταξης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 67χρονος μπαίνοντας στα δικαστήρια ζητούσε να του καταβληθούν και να μπουν στο λογαριασμό του όλα τα λεφτά της σύνταξης, καθώς όπως φέρεται να υποστηρίζει βγήκε πρόσφατα στη σύνταξη και παίρνει μέρος του ποσού που του αναλογεί.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος εκτός από το σφυρί το οποίο κρατούσε στο χέρι του, κουβαλούσε μαζί του και κατσαβίδι.

Πηγή: cnn.gr