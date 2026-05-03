Σέρρες: Περίπου 10 κρατούμενοι με μαχαίρια συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας

Δύο κρατούμενοι, ένας 46χρονος από την Αλγερίας και ένας 43χρονος Ιρακινός, τραυματίστηκαν θανάσιμα στη διάρκεια άγριας συμπλοκής που σημειώθηκε την Κυριακής (03.05.2026) στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών.

Η αιματηρή συμπλοκή συνέβη λίγο πριν τις 16:00 εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια προαυλισμού των κρατουμένων στον διάδρομο των φυλακών, τέσσερις έγκλειστοί από το κελί «9» βγήκαν από αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, το «4» και το «8».

Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα, πιθανότατα με μαχαίρια, στους συγκελίτες του πειθαρχιακού κελιού «6».

Ο ένας από τους δύο νεκρούς αρχικά τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Στη συμπλοκή, που έγινε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, φέρεται πως πήραν μέρος περίπου δέκα κρατούμενοι.

Άμεσα επενέβησαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του ΕΚΑΒ.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Πηγή: newsit.gr