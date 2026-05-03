Σέρρες: Αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρίτας - Δύο οι νεκροί κρατούμενοι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρρες μεταξύ κρατουμένων, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο φυλακισμένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες.

Ενώ αρχικά υπήρχε η πληροφορία για έναν νεκρό κρατούμενο, τελικά τα θύματα της άγριας συμπλοκής είναι δύο. Οι συνθήκες των θανάτων είναι, μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες.

Ένας από τους εμπλεκόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν βεβαρυμμένο παρελθόν, για τον λόγο αυτό κρατούνταν στον πειθαρχείο

Την υπόθεση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών.

Πηγή: ethnos.gr