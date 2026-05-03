Τρόμος για τους οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα: 25χρονος τους έπνιγε με τη ζώνη για να τους ληστέψει

Ο φόβος και ο τρόμος για τους οδηγούς ταξί στην Αγία Βαρβάρα είχε γίνει ένας 25χρονος ο οποίος τους έπνιγε με τη ζώνη του για να τους ληστέψει.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τις πρωινές ώρες της 27/4 τον 25χρονο, ο οποίος αναζητούνταν στο πλαίσιο της προανάκρισης για ληστείες σε βάρος οδηγών ταξί, να επιβαίνει σε όχημα ταξί. Τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας όπου συνελήφθη καθώς κατείχε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Εκεί στο πλαίσιο περαιτέρω προανακριτικής έρευνας προέκυψε ότι ο 25χρονος μαζί με έτερο δράστη, τουλάχιστον από τον περασμένο Μάρτιο, επιβιβάζονταν σε ταξί, κυρίως πρωινές ώρες, προσποιούμενοι τους πελάτες και κατηύθυναν τους οδηγούς σε οδούς με ελάχιστη έως μηδενική κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Εκεί ακινητοποιούσαν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας συνήθως τη ζώνη ασφαλείας του οδηγού, την οποία έσφιγγαν γύρω από το λαιμό τους και με την απειλή χρήσης πιστολιού ή μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα των οδηγών και διέφευγαν πεζή.

Οι δύο δράστες επιβιβάζονταν μαζί στα οχήματα ταξί και συνήθως προπλήρωναν το αντίτιμο, καταβάλλοντας στον οδηγό 10 ευρώ, αποκτώντας με τον τρόπο αυτό την εμπιστοσύνη του.

Κατά κύριο λόγο ο 26χρονος καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο έτερος δράστης, ο οποίος συνήθως είχε μαζί του το όπλο (πιστόλι ή μαχαίρι) στη θέση του επιβάτη, πίσω ακριβώς από τη θέση του οδηγού του οχήματος.

Από την προανάκριση εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις ληστειών σε βάρος οδηγών ταξί στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες κατά συρροή σε βάρος οδηγών ταξί και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αναζητείται έτερος δράστης.

Πηγή: ethnos.gr