Χιόνισε σε Πάρνηθα και Πεντέλη – Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Πάρνηθος

Για δεύτερη συνεχή μέρα τα βουνά βορείως του Λεκανοπεδίου της Αττικής τυλίχθηκαν στα λευκά καθώς η τριήμερη κακοκαιρία φθάνει στο τελευταίο της στάδιο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω, για παν ενδεχόμενο.
Γενικά όμως δεν αναφέρονται προβλήματα στην κυκλοφορία.
Πολύ περισσότερες χιονοπτώσεις αναφέρονται σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδος αλλά και της Πελοποννήσου. Εικόνες πυκνής χιονόπτωσης και ευρείας χιονόστρωσης μεταδίδονται από τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια Κορινθίας, τον Παρνασσό και αρκετές άλλες περιοχές.
Πηγή: skai.gr