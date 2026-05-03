Φωτιά στην Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο πρώην εργοστάσιο της Pirelli

Σκέπασε ο καπνός την περιοχή.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε χώρο του πρώην εργοστασίου της Pirelli, στα Λευκά Πάτρας.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σκέπασε ο καπνός την περιοχή

Ο πυκνός μαύρος καπνός, που προκλήθηκε από την καύση των ελαστικών, σκέπασε την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Λόγω των πυκνών καπνών που απειλούσαν τους κατοίκους της περιοχής, ήχησε το 112, με σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ethnos.gr