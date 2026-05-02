Πέθανε ο ιατρός και συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης: Από το χειρουργείο, στο «Χορεύοντας στη σιωπή»

Πέθανε ο χειρούργος και συγγραφέας Γιώργος Πολυράκης, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική λογοτεχνία.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο εκδοτικός οίκος «Ψυχογιός» σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Πολυράκη, τον συγγραφέα που μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας άφησε το αποτύπωμά του στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία» ανέφερε η σχετική ανάρτηση.

«Με γραφή εσωτερική και βαθιά ανθρώπινη, ξεχώρισε και αγαπήθηκε από το αναγνωστικό κοινό. Το βιβλίο του «Χορεύοντας στη σιωπή» αποτέλεσε σταθμό, καθώς ήταν η πρώτη τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός. Η απουσία του αφήνει ένα διακριτικό ουσιαστικό κενό, όπως και η παρουσία του» σημειώνεται.

Ο Γιώργος Πολυράκης γεννήθηκε στα Σφακιά της Κρήτης, αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Ιατρική και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του οποίου ήταν διδάκτωρ. Είχε δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικές εργασίες σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, δεκάδες ανακοινώσεις σε ιατρικά συνέδρια και έχει πάρει μέρος στη διοργάνωση πολλών συνεδρίων.

Επί σειρά ετών διατήρησε μια βαθιά σχέση με τη λογοτεχνία. Από τα μαθητικά του χρόνια ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία στα Χανιά και είχε γράψει δύο θεατρικά έργα που παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις.

Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν φοιτητής. Έπειτα έγραψε μία σειρά λογοτεχνικών έργων με το «Χορεύοντας στη σιωπή» να αποτελεί το πιο γνωστό.

Πηγή: cnn.gr