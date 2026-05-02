Πάτρα: Μήνυμα του 112 για τη φωτιά κοντά στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli - «Επικίνδυνοι καπνοί»

Έκκληση στους κατοίκους της περιοχής της Πάτρας όπου βρίσκεται το παλιό εργοστάσιο της Pirelli να παραμείνουν στο σπίτι τους με κλειστά παράθυρα απευθύνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη από το 112.

Η φωτιά καίει λάστιχα και οι πυκνοί καπνοί έχουν κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα, καθιστώντας τοξικό τον αέρα για τους κατοίκους.

«Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα» αναφέρει το μήνυμα του 112.

Όπως μεταδίδει το pelop, τα λάστιχα βρίσκονται στον προαύλιο χώρο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και συνδράμουν μηχανήματα έργου από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πηγή: cnn.gr