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Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή άδεια -Τι άλλαξε με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, ο εργατολόγος Καρούζος εξηγεί

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Το καλοκαιράκι μύρισε, άπαντες- λίγο ως πολύ- άρχισαν να κάνουν τα πρώτα σχέδια για τις διακοπές τους και κάπως έτσι φτάνουμε στο επίμαχο: πότε μπορούμε να πάρουμε άδεια;

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Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή άδεια -Τι άλλαξε με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, ο εργατολόγος Καρούζος εξηγεί