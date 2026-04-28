Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή άδεια -Τι άλλαξε με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, ο εργατολόγος Καρούζος εξηγεί

Το καλοκαιράκι μύρισε, άπαντες- λίγο ως πολύ- άρχισαν να κάνουν τα πρώτα σχέδια για τις διακοπές τους και κάπως έτσι φτάνουμε στο επίμαχο: πότε μπορούμε να πάρουμε άδεια;