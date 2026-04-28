Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή άδεια -Τι άλλαξε με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, ο εργατολόγος Καρούζος εξηγεί 28-04-2026 17:48 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το καλοκαιράκι μύρισε, άπαντες- λίγο ως πολύ- άρχισαν να κάνουν τα πρώτα σχέδια για τις διακοπές τους και κάπως έτσι φτάνουμε στο επίμαχο: πότε μπορούμε να πάρουμε άδεια; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο iefimerida.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Με τις χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα σε φαγητό και διαμονή: Το νησί - έκπληξη που δεν πήζει από κόσμο ούτε στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr Δεν αντικαταστάθηκε ποτέ: Ο παίκτης που αν δεν είχε φύγει θα ταίριαζε γάντι στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ menshouse.gr Έξυπνη κίνηση και αιφνιδιασμός: Η απόφαση Ανδρουλάκη για το προσπέρασμα του ΠΑΣΟΚ από τον Τσίπρα instanews.gr Δεν είναι ο Λιβάι Γκαρσία: Ο πιο «Νίστρουπ» δεξιός εξτρέμ που έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Όλα τα μυστικά για την καλοκαιρινή άδεια -Τι άλλαξε με τον τελευταίο εργασιακό νόμο, ο εργατολόγος Καρούζος εξηγεί SHARE