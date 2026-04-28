Παγκράτι: «Με έριξε κάτω και άρχισε να με κλωτσάει» - Η 23χρονη περιγράφει τον ξυλοδαρμό της για το παρκάρισμα (vid)

Η 23χρονη που δέχτηκε την επίθεση από άνδρα στο Παγκράτι περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε για μία θέση πάρκινγκ. Η γυναίκα, το πόδι της οποίας έσπασε ο δράστης, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης το μεσημέρι του Σαββάτου.

Μιλώντας στο Mega, περιέγραψε το περιστατικό το οποίο τη σόκαρε.

«Η φίλη μου μένει στο Παγκράτι, μου λέει "έχω βρει μια θέση, σχεδόν κάτω από το σπίτι, στα πενήντα μέτρα μακριά". Ήμουν στα εκατό μέτρα, ούτε εκατό μέτρα. Πηγαίνω, ανεβαίνω, και εκείνη την ώρα κατεβαίνει αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, από την πολυκατοικία, κι εγώ έτσι όπως έχω μπει, έχω μπει με τη μούρη στη θέση, κλείνω το μηχανάκι του προσωρινά, γιατί θέλω να παρκάρω» είπε αρχικά, και περιέγραψε στη συνέχεια τη στιγμή της επίθεσης.

«Γυρνάει και μου λέει "έλα, σήκω φύγε" και "τι κάνεις". Και στο ένα λεπτό, του γυρνάει η βίδα. Αρχίζει και με βρίζει με τους πιο χυδαίους χαρακτηρισμούς, τη μάνα μου, Χριστοπαναγίες... Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, χυδαιότατα. Εντάξει, κι εγώ, επειδή είμαι λίγο θηρίο, δεν φοβάμαι τέτοια πράγματα γενικά. Ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω να φοβάμαι».

«Βγήκα και μου έριξε μπουνιά»

Η 23χρονη έκανε το λάθος να βγει από το αυτοκίνητο, για να δεχτεί στη συνέχεια την επίθεση του 56χρονου.

«Βγαίνω από το αυτοκίνητo... Πριν καλά καλά προλάβω να βγω από το αυτοκίνητο και να κλείσω την πόρτα, τον βλέπω να βάζει το κράνος. Έρχεται και με πιάνει από το κολάρο... Μου ρίχνει μπουνιά αριστερά στο πρόσωπο. Με ρίχνει πολύ βίαια πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί πέφτω και μου σπάει το πόδι... Με τη δύναμη που με έριξε το γύρισα τελείως. Έφυγα δηλαδή... Μετά, όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει. Να με χτυπάει».

Σε εκείνο το σημείο γείτονες άκουσαν τη φασαρία, καθώς ήταν μεσημέρι, και βγήκαν να δουν τι έχει συμβεί.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι θα βγω από το αυτοκίνητο, με τόσους ανθρώπους γύρω, και θα μπορέσει να κάνει ένας άνθρωπος αυτό... Είναι τρελό».

Όπως είπε η κοπέλα, αν δεν είχαν μπει γείτονες στη μέση να τον σταματήσουν, πιθανόν να συνέχιζε να τη χτυπάει.

«Εκείνη την ώρα που σηκώνομαι μπαίνει μπροστά μου ένας κύριος, δόξα τω Θεώ που μπήκε, επίσης πολύ ψηλός και γεροδεμένος. Βάζει πλάτη εμένα, για να σταματήσει... Με το που βλέπει εκείνος να κατεβαίνει κόσμος και κόσμος, δέκα, δώδεκα άτομα, πολύς κόσμος. Από τις πολυκατοικίες να έχουν βγει όλοι έξω και να τον περικυκλώνουν. Κοιτάζει δεξιά, αριστερά, βγάζει το κράνος, το παίρνει στα χέρια και τρέχει μέσα στην πολυκατοικία» είπε η 23χρονη, που πλέον προσπαθεί να αναρρώσει, καθώς βρίσκεται με γύψο στο πόδι από την επίθεση.

Πηγή: iefimerida.gr