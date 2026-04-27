Οι 300 νέες κάμερες στην Αττική κόβουν κλήσεις και στο σκοτάδι και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο

Αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία 300 νέων καμερών στην Αττική. Θα λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο και έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο: Ακόμη και στο σκοτάδι.

Οι κάμερες αυτές λειτουργούν με ολοκληρωμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Εντοπίζουν αυτόματα παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, την υπέρβαση ορίου ταχύτητας, τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας αλλά και τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Αλλά θα έχει και συνέχεια καθώς οι δυνατότητές τους δεν περιορίζονται σε αυτά. Το σύστημα θα επεκταθεί ώστε να βεβαιώνει ψηφιακά και άλλες παραβάσεις, όπως: Μη χρήση κράνους, παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδα, οδήγηση ανασφάλιστου οχήματος και κυκλοφορία χωρίς έγκυρο ΚΤΕΟ.

Οι νέες κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Έτσι δεν θα σταματούν να κόβουν κλήσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Πού έχει κάμερες

Ήδη κάμερες λειτουργούν πιλοτικά βρίσκονται σε δύο βασικούς οδικούς άξονες του νότιου λεκανοπεδίου: Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σε συμβολές με την Αλίμου, τη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πλατεία Βεργωτή, καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης σε συμβολές με την Αλίμου, τη Δωδεκανήσου και την Καλύμνου. Επίσης, τοποθετούνται άλλες 85 κάμερες κάθε μήνα. Το πρόγραμμα να θέλει την εγκατάσταση να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη Ιουνίου.

Οι κάμερες τοποθετούνται σε σημεία που είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα στατιστικά της Τροχαίας δείχνουν ότι έχουν καταγραφεί τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα.

Πηγή: ieidiseis.gr