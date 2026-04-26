Τροχαίο στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Σε σοβαρή κατάσταση οδηγός μηχανής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λόγω του τροχαίου η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες οχήματα βρίσκονται ακινητοποιημένα έχοντας σχηματίσει ουρές χιλιομέτρων.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να ξεκαθαρίσουν τα αίτια και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Πηγή: cnn.gr, thestival.gr