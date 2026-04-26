Κωνσταντοπούλου: Μήνυση κατά 15 προσώπων, ανάμεσά τους 4 γαλάζιοι πολιτικοί – «Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση που διευθύνει ο Μητσοτάκης»

«Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση και όλες οι παραφυάδες της, μαζί με όλους τους μισθοφόρους της», δήλωσε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρουσιάζοντας εκτενή καταγγελία και νομικές ενέργειες που, όπως ανέφερε, αφορούν σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και κρατικής λειτουργίας.

Από την Πέμπτη 23/4/2026, η ίδια προχώρησε σε μήνυση κατά 15 συνολικά προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 πολιτικά πρόσωπα και άλλα άτομα, καταγγέλλοντας «εγκληματική δραστηριότητα στο πλαίσιο επιχείρησης συγκάλυψης της κυβερνητικής δράσης, εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων και ενοχλητικών προσώπων και κατασίγασης της ίδιας», λόγω της δράσης της σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, οι Υποκλοπές, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η Βιολάντα.

Η μήνυση αφορά, σύμφωνα με την ίδια, βαριά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων «Εγκληματική Οργάνωση», «απόπειρα εκβίασης κατ’ επάγγελμα» και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις, ενώ επικαλείται και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένης εγκληματικής δράσης. Η Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις αποκαλύψεις της.

Στις δηλώσεις της, που δημοσιοποίησε συνοδευόμενες από εκτενές κείμενο, αναφέρει:

«Αυτή τη στιγμή η Εγκληματική Οργάνωση που διευθύνει ο κ. Μητσοτάκης δίνει τα ρέστα της για να κλείσει στόματα και να απενεργοποιήσει όποιον την πολεμά. Δεν θα τα καταφέρουν.

Στην σύγκρουση 2 κόσμων, του κόσμου των Ανθρώπων και του κόσμου των τεράτων, του κόσμου της Αλήθειας και του κόσμου της Διαφθοράς και της Διαπλοκής, θα νικήσει το Δίκαιο, η Δικαιοσύνη, η Αλήθεια, η Ζωή.

Εγώ έχω διαλέξει από πολύ μικρή τη ζωή μου και την διαδρομή μου: έχω διαλέξει να είμαι μαζί με τους Ανθρώπους, στο πλευρό των αδύναμων, να παλεύω για το δίκιο και να μη συμβιβάζομαι, όσες δυσκολίες, όσα εμπόδια, όσο πόλεμο κι αν συναντήσω. Δεν θα κάνω βήμα πίσω μέχρι να πέσει η Εγκληματική Οργάνωση και όλες οι παραφυάδες της, μαζί με όλους τους μισθοφόρους της. Και το ξέρουν. Για αυτό λυσσούν.»

Η ίδια ανέφερε ότι από τις 23/4 κατέθεσε μήνυση κατά 15 προσώπων, μεταξύ των οποίων 2 εν ενεργεία υπουργοί, 2 βουλευτές της ΝΔ και άλλα πρόσωπα, εκ των οποίων 3 εμφανίζονται ως δημοσιογράφοι, για αδικήματα «κακουργηματικής φύσεως», τα οποία, όπως λέει, αποδεικνύονται από στοιχεία.

Στο εκτενές κείμενό της αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «σύγκρουση δύο κόσμων», του «κόσμου των ανθρώπων» και του «κόσμου των τεράτων», περιγράφοντας από τη μία πολίτες, εργαζόμενους και ευάλωτους και από την άλλη «κόσμο διαφθοράς και διαπλοκής».

Κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ότι αποτελούν «Εγκληματική Διακυβέρνηση», υποστηρίζοντας ότι αυτό αποδεικνύεται, όπως λέει, από δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αναφέρεται επίσης σε υποθέσεις όπως τα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι Υποκλοπές, καθώς και στη Βιολάντα, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κυβερνητική εμπλοκή σε σοβαρά εγκλήματα.

Κάνει λόγο για «εγκληματική και εκβιαστική επίθεση» εναντίον της από τις 17 Φεβρουαρίου, την οποία αποδίδει σε οργανωμένο κέντρο, και αναφέρει ότι είχε προαναγγείλει νομικές ενέργειες. Υποστηρίζει ότι αποκαλύφθηκε εμπλοκή προσώπων που επιχείρησαν, όπως λέει, να δημιουργήσουν ψευδείς καταγγελίες και να πλήξουν την ίδια και το κόμμα της.

Κατονομάζει υπουργούς όπως τον Άδωνις Γεωργιάδης και τον Παύλος Μαρινάκης, βουλευτές όπως τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, καθώς και πρόσωπα που χαρακτηρίζει δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι θα λογοδοτήσουν.

Αναφέρεται επίσης στις υποθέσεις Τεμπών, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπών και Βιολάντα, κάνοντας λόγο για κυβερνητικές ευθύνες και απώλειες ανθρώπινων ζωών, ενώ υποστηρίζει ότι επιχειρήθηκε συκοφαντική εκστρατεία για να σταματήσει η δράση της.

Κλείνοντας, καλεί τον πρωθυπουργό να ενημερωθεί για τη μήνυση, σημειώνοντας ότι «η αναζήτηση ευθυνών καταλήγει στην κορυφή», και αναφέρει ότι εκείνος που «φοβάται περισσότερο τις έρευνες» είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ενώ δηλώνει ότι «δεν θα σταματήσει» και ότι στο τέλος «θα νικήσει η Αλήθεια, η Δικαιοσύνη και η Ζωή».

Πηγή: thepressproject.gr