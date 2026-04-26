Μητσοτάκης για την επίθεση στο δείπνο στον Λευκό Οίκο: «Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

«Είναι μια ανακούφιση που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, η Πρώτη Κυρία και όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι ασφαλείς, αλλά τέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά. Η προστασία των δημοκρατικών θεσμών είναι αδιαπραγμάτευτη», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

The attack at the White House Correspondents’ Dinner is a stark reminder that violence has no place in democracy. It's a relief that @POTUS, the First Lady and all attendees are safe, but such incidents can never be tolerated. Protecting democratic institutions is non-negotiable.