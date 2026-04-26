Αιματηρή συμπλοκή με τραυματίες στον λόφο του Φιλοπάππου

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής (26/04) στον λόφο του Φιλοπάππου, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, δύο άντρες περίπου 60 ετών λογομάχησαν έντονα και πιάστηκαν στα χέρια.

Αποτέλεσμα ο ένας εξ αυτών να τραυματίσει τον άλλον με ξύλινο αντικείμενο, πιθανώς ρόπαλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί και άλλο άτομο.

Το περιστατικό έγινε απέναντι από τις εργατικές κατοικίες και το ΕΚΑΒ έχει ήδη παραλάβει δύο τραυματίες οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και κάνει αναζητήσεις στην περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι πληροφορίες αναφορικά με αντικείμενα που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν κατά τη συμπλοκή είναι συγκεχυμένες καθώς ορισμένοι αναφέρουν ότι οι άνδρες τραυματίστηκαν από ξύλινο ρόπαλο ενώ άλλοι κάνουν λόγο για μαχαίρι.

Πηγή: news247.gr