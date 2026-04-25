Ακαθάριστα οικόπεδα: Λήγει 15 Ιουνίου η προθεσμία - Πώς θα κάνετε τη δήλωση

Μέχρι και τις 15 Ιουνίου θα έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές ακινήτων να προβούν στον καθαρισμό των οικοπέδων και εκτός σχεδίου με κτίσμα, καθώς και ακάλυπτων χώρων, όπως αναφέρει η Κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σήμερα (25/04).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου https://akatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι αξιοποιούν το Εθνικό Μητρώο για την υποστήριξη των ελέγχων, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα διενεργεί ελέγχους αποκλειστικά κατόπιν καταγγελίας κατά την αντιπυρική περίοδο.

Τσουχτερά πρόστιμα

Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προβλέπονται κυρώσεις ως εξής:

• Για μη υποβολή δήλωσης:

500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης 100 ευρώ, εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση

• Για μη καθαρισμό οικοπέδου/ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ

• Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον δήμο με καταλογισμό δαπάνης

• Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ)

Ποιοι υποχρεούνται να καθαρίσουν το οικόπεδό τους

Yποχρέωση να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους έχουν οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε:

περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων

περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ (α) και (β) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας.

Οι χώροι αυτοί πρέπει να καθαρίζονται από 1η έως 30η Απριλίου και να συντηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου - 31η Οκτωβρίου).

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδου

Υπενθυμίζεται ότι ο απαιτούμενος καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται άμεσα σε επαφή με κτίσμα.

Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι ή φυτευμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών κλπ των περιοχών και εκτάσεων που αναφέρονται παραπάνω.

Πηγή: cnn.gr