Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Δείτε το βίντεο

Τη φρεγάτα «Κίμων», που αποτελεί το πιο απτό δείγμα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, επισκέπτονται το πρωί του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου βρίσκεται αγκυροβολημένη από χθες η φρεγάτα, ο Έλληνας πρωθυπουργός. Οι δύο ηγέτες επιβιβάστηκαν στο πολεμικό πλοίο για την επιθεώρηση μετά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, την ώρα που ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών πετούσε στον αττικό ουρανό, μια στιγμή συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Μετά την επίσημη υποδοχή τους από τη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού, οι δύο ηγέτες μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της φρεγάτας, όπου θα ενημερωθούν από τον κυβερνήτη για τις δυνατότητες του πλοίου.

Στην επίσκεψη συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Αμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.

Στις 11 θα ακολουθήσει διμερής συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν. Οι δύο υπουργοί συνόδευσαν τους κ.κ. Μακρόν και Μητσοτάκη πάνω στη φρεγατα.

Η επίσκεψη στη ναυαρχίδα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού γίνεται στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Γάλλος πρόεδρος στην Αθήνα, η οποία περιλαμβάνει την υπογραφή συμφωνιών για την επέκταση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, που είχε συναφθεί το 2021.

Η ανανέωση της ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία περιλαμβάνει το άρθρο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, είναι η πρώτη από τις συμφωνίες που θα υπογραφούν σήμερα, επισφραγίζοντας τη διαβεβαίωση που προφορικά διατύπωσε χθες ο κ. Μακρόν.

https://www.youtube.com/live/1CmhfToG9WE?si=9Y2MkE_q-OKjYo64 Πηγή: skai.gr