Σοκ στη Σκάλα Ωρωπού: Μπάζωσαν τη θάλασσα στην προστατευόμενη λιμνοθάλασσα Natura

Σοκ και αγανάκτηση προκαλεί στη Σκάλα Ωρωπού η αποκάλυψη σοβαρής περιβαλλοντικής παρέμβασης στην παραλία, λίγα μόλις μέτρα από τα Τοπικά Ιατρεία, στον προστατευμένο και αποκλεισμένο από τον Δήμο χώρο της λιμνοθάλασσας, η οποία αποτελεί περιοχή Natura.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαπιστώθηκαν κατά την αυτοψία, άγνωστοι εναπόθεσαν φορτηγά με μπάζα μέσα στη θάλασσα και δημιούργησαν παράνομο δρόμο μήκους τουλάχιστον 60 μέτρων μέσα στο νερό. Η εικόνα στο σημείο είναι αποκαρδιωτική, καθώς η αυθαίρετη παρέμβαση αλλοιώνει το φυσικό περιβάλλον, αλλάζει τη μορφολογία της ακτογραμμής και προκαλεί σοβαρή επιβάρυνση σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και προστατευόμενο παράκτιο χώρο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο δήμαρχος Ωρωπού, Γιώργος Γιασημάκης, ο οποίος μετέβη στο σημείο και πραγματοποίησε αυτοψία. Αμέσως μετά κινήθηκε θεσμικά, καταθέτοντας μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου στο Λιμεναρχείο Ωρωπού και στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού, προσκομίζοντας φωτογραφικό υλικό από την περιοχή.

Παράλληλα, το σχετικό υλικό διαβιβάστηκε στην Κτηματική Υπηρεσία, λόγω αρμοδιότητας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες ενέργειες. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων, αλλά και για την εύρεση βιντεοληπτικού υλικού που ενδέχεται να έχει καταγράψει τη δράση των ασυνείδητων που μετέτρεψαν τη θάλασσα σε εργοτάξιο αυθαιρεσίας.

Ο Δήμος Ωρωπού ζητά πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό. Η προστασία της λιμνοθάλασσας Natura, της ακτογραμμής και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση.

Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε:

«Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να καταστρέφει τον τόπο μας. Αυτό που αντικρίσαμε στη λιμνοθάλασσα της Σκάλας Ωρωπού είναι ένα πραγματικό περιβαλλοντικό έγκλημα. Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να λειτουργούν με ασυδοσία, να μπαζώνουν τη θάλασσα και να προσβάλλουν το φυσικό περιβάλλον, θα μας βρουν απέναντί τους. Οι ασυνείδητοι θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Ο Ωρωπός δεν είναι χώρος ασυδοσίας. Είναι ένας πανέμορφος τόπος και θα τον προστατεύσουμε με κάθε νόμιμο μέσο».

Το μήνυμα της δημοτικής αρχής είναι σαφές: καμία ανοχή σε αυθαίρετες παρεμβάσεις, καμία συγκάλυψη και άμεση κινητοποίηση όλων των αρμόδιων αρχών για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του τόπου.

Πηγή: ethnos.gr