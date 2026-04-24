Βίντεο από την στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το Λασίθι

Βίντεο από την στιγμή που η ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/04) «χτυπά» το Λασίθι της Κρήτης βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι σχεδόν έξι ώρες μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό, καταγράφηκε νέα δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ, ενώ δεκάδες είναι οι μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους που αναστάτωσαν την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Βίντεο από την στιγμή της ισχυρής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ δημοσιεύει το neakriti.gr.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, την στιγμή της δόνησης υπάρχει έντονη ταλάντωση, ενώ σε ενεργοποίηση τίθενται συναγερμοί.

Κλειστά τα σχολεία στη Σητεία μετά τους δεκάδες μετασεισμούς στο Λασίθι

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ισχυρές δονήσεις, ο δήμος ανακοίνωσε τη διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία της Σητείας την Παρασκευή (24/4).

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί είχε αποφασιστεί τα σχολεία να ανοίξουν κανονικά και οι μαθητές όλων των σχολικών μονάδων βρέθηκαν στα θρανία τους, ωστόσο η δημοτική Αρχή ανακοίνωσή της το μεσημέρι της Παρασκευής ενημέρωσε πως όλες οι σχολικές μονάδες έκλεισαν.

Στη βάση αυτή, δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα ολοήμερα τμήματα και τα εσπερινά σχολεία του Δήμου.

Πηγή: cnn.gr