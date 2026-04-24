«Ακούσαμε φωνές, είδαμε ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια» λένε οι εργαζόμενοι που βρήκαν τον άστεγο σε απορριμματοφόρο

Σοβαρό περιστατικό συνέβη στη Θεσσαλονίκη, όταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας εντόπισαν έναν άνδρα μέσα σε απορριμματοφόρο, ο οποίος κοιμόταν μέσα μέσα στα σκουπίδια ώστε να προφυλαχθεί από την καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε εκείνη τη στιγμή.

Παρά το αρχικό τους σοκ, οι δύο υπάλληλοι σταμάτησαν έγκαιρα το μηχάνημα, προτού τραυματίσει σοβαρά τον 46χρονο άστεγο, ο οποίος κατέληξε μόνο με έναν ελαφρύ τραυματισμό.

"Ήταν μια σοκαριστική εμπειρία"

"Ήταν μια σοκαριστική εμπειρία. Δεν μπορώ να ξεχάσω τη στιγμή που είδα ένα χέρι μέσα στα σκουπίδια. Χθες το έβλεπα και στον ύπνο μου. Ακούσαμε φωνές μέσα από τα σκουπίδια. Αμέσως σταματήσαμε τη διαδικασία, τραβήξαμε την πρέσα προς τα πίσω για να απελευθερώσουμε το πόδι του και τον ανασύραμε. Στη συνέχεια καλέσαμε ασθενοφόρο και την αστυνομία. Ευτυχώς τραυματίστηκε μόνο στο πόδι, και διέφυγε τον κίνδυνο για τη ζωή του", ανέφερε στο rthess.gr, ο Θοδωρής Καρακώτας, ένας από τους δύο εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης.

Από τη μεριά του, ο συνάδελφός του Αναστάσιος Μασκαλίδης περιέγραψε τη στιγμή της επέμβασης, αναφέροντας: "Ξεκινήσαμε τη βάρδιά μας όπως κάθε μέρα. Όταν σηκώσαμε τον κάδο, άκουσα μια φωνή χωρίς να καταλάβω από πού προερχόταν και ενστικτωδώς πάτησα το κουμπί stop. Εργάζομαι 12 χρόνια στην υπηρεσία και δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, ήταν σοκαριστικό".

Τι είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το περιστατικό

Για το περιστατικό με τον άστεγο και το απορριματοφόρο μίλησε και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος εξήρε την ετοιμότητα των εργαζομένων, τονίζοντας ότι "η άμεση αντίληψη και η εμπειρία τους λειτούργησαν σωτήρια". Όπως ανέφερε, ζήτησε να τους συναντήσει προσωπικά για να τους ευχαριστήσει, επισημαίνοντας ότι "έσωσαν τη ζωή ενός συνανθρώπου μας".

Παράλληλα, ο δήμαρχος έκανε λόγο για "εισαγόμενη επαιτεία", διαχωρίζοντάς τη από το φαινόμενο της αστεγίας. Όπως είπε, "η αστεγία αποτελεί κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί ολοκληρωμένες πολιτικές στήριξης από το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση". Αντίθετα, πρόσθεσε ότι "η εισαγόμενη επαιτεία συνδέεται με εκμετάλλευση ανθρώπων από κυκλώματα και εμπίπτει σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο". Ο κ. Αγγελούσης κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία.

Πηγή: rthess.gr