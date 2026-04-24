Αθώος ο Νίκος Ρωμανός για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Την ενοχή δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στη δίκη για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους την 31η Οκτωβρίου 2024. Αθώοι κηρύχθηκαν οι Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο.

Ύστερα από 17 και πλέον μήνες στη φυλακή ο Νίκος Ρωμανός είναι ελεύθερος, όπως και οι Δημήτρης Π. Και Αργύργης Κ.

Το δικαστήριο έκρινε πως συντρέχουν αμφιβολίες στο πρόσωπό τους.

Καταδικάστηκαν οι Μαριάννα Μανουρά και Δήμητρα Ζ. Για κατά περίσταση πράξεις: εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Αλεξάνδρα Πίσχοινα πρότεινε την ενοχή δύο κατηγορουμένων για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους στις 31.10.20224. Ζήτησε παράλληλα να απαλλαχθούν λόγω «σοβαρότατων αμφιβολιών» ο Νίκος Ρωμανός και ακόμη δύο κατηγορούμενοι.

Πηγή: news247.gr