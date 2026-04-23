Άγιος Δημήτριος: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του γιου του ανώτερου αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος, ο οποίος πρόκειται για τον σύντροφο της πρώην του θύματος, μαζί με έναν φίλο του 18 ετών συνάντησαν το θύμα στο πάρκο. Τότε ξεκίνησε ο διαπληκτισμός, με τον δράστη να τραυματίζει θανάσιμα τον 27χρονο που ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ. Ο 18χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έφυγαν με όχημα, πήγαν και πήραν τις κοπέλες τους και κάθισαν όλοι μαζί κάπου σε ένα δωμάτιο. Ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν όλοι, ο ένας για ανθρωποκτονία και οι τρεις για υπόθαλψη.

Και οι τέσσερις συλληφθέντες θα πάνε όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής σε στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης είναι ναύτης και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Οι ίδιες αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι ο δράστης έχει συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Οι επικοινωνίες που «έκαψαν» τον δράστη

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον 20χρονο «υπέδειξαν» επικοινωνίες που είχε με το 27χρονο θύμα.

Συγκεκριμένα, στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου βρέθηκαν μηνύματα στα οποία ο άτυχος νεαρός μιλούσε με τον 20χρονο για τις προσωπικές διαφορές που είχαν και αφορούσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την πρώην σύντροφο του 27χρονου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπήρχε συνέχιση της επικοινωνίας του θύματος και οχλήσεις προς την πρώην σύντροφό του. Γι’ αυτό συνεννοήθηκαν να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Κατά τη συνάντηση οξύνθηκαν τα πνεύματα και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο ethnos.gr: «Ερχόμουν εκείνη την ώρα. Το βρήκα το παιδί κάτω. Τρέχανε από πίσω, βρέθηκαν εδώ μπροστά. Τον έπιασε και του έδωσε μια μαχαιριά. Προσπάθησε να περπατήσει αλλά έπεσε εδώ».

O 27χρονος, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένος με τραύματα από μαχαίρι στην καρδιά στο Πάρκο Ασυρμάτου, ήταν γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ.

Πηγή: ethnos.gr