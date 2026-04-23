Περιπετειώδης καταδίωξη ΙΧ από το Νέο έως το Παλαιό Φάληρο - Ο οδηγός εμβόλισε το περιπολικό και διέφυγε

Καταδίωξη ύποπτου οχήματος από την ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 18:00, σε Παλαιό και Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, όλα ξεκίνησαν στην οδό Ανδρέα Μουράτη στο Νέο Φάληρο, όταν οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της Άμεσης Δράσης.

Αμέσως ξεκίνησε καταδίωξη του οχήματος και κάποια στιγμή, στην οδό Ιωάννου Αυγέρη, αυτό εμβόλισε το περιπολικό προκειμένου να μην ακινητοποιηθεί.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε ενημερωθεί για την καταδίωξη απέστειλε ενισχύσεις και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ το εντόπισαν ξανά, αλλά ο οδηγός του ΙΧ κατάφερε και πάλι να ξεφύγει στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ναϊάδων, στο Παλαιό Φάληρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν και δύο χτυπημένα σταθμευμένα ΙΧ από το όχημα των δραστών, ενώ κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε. Η αναζήτηση για τον εντοπισμό του οχήματος συνεχίζεται.

Πηγή: iefimerida.gr