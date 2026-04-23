Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη ο δολοφόνος του γιου του ανώτερου αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ συνέλαβε τον δολοφόνο του 27χρονου που βρέθηκε χθες νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 20χρονο, ο οποίος διαπληκτίστηκε με το θύμα για προσωπικές διαφορές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον σύντροφο της πρώην του θύματος.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τον 20χρονο που εξετάζεται αυτή την ώρα στη ΓΑΔΑ «υπέδειξαν» επικοινωνίες που είχε με το 27χρονο θύμα.

Συγκεκριμένα, στο κινητό τηλέφωνο του 27χρονου βρέθηκαν μηνύματα στα οποία ο άτυχος νεαρός μιλούσε με τον 20χρονο για τις προσωπικές διαφορές που είχαν και αφορούσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την πρώην σύντροφο του 27χρονου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, υπήρχε συνέχιση της επικοινωνίας του θύματος και οχλήσεις προς την πρώην σύντροφό του. Γι’ αυτό συνεννοήθηκαν να συναντηθούν για να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Κατά τη συνάντηση οξύνθηκαν τα πνεύματα και ακολούθησε συμπλοκή. Ο 20χρονος έβγαλε μαχαίρι και έπληξε το θύμα στην καρδιά ενώ υπήρχαν τραύματα στο λαιμό και το κεφάλι.

Πηγή: ethnos.gr