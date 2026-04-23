Συνελήφθη 19χρονη που τραυμάτισε σοβαρά μια συνομήλική της στην Αγία Βαρβάρα

Σε βάρος της 19χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 21:00, στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όπου οι δύο 19χρονες διαπληκτίστηκαν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Πάνω στην ένταση η μία έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η μία απ' αυτές να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος.
Η 19χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι και διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα αλλά εκτός κινδύνου.
Πηγή: iefimerida.gr