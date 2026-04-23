Άνοιξε το νέο Hilton - Οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του, επέστρεψε το Βυζαντινό, δείτε φωτό και βίντεο

Την κορδέλα του Conrad Athens The Ilisian έκοψαν το πρωί τα στελέχη της ξενοδοχειακής μονάδας που αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της πόλης.

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