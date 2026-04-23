Δίκη Βαλυράκη: «Έφερε δύο θανατηφόρα τραύματα» - Τι κατέθεσε ο ιατροδικαστής

Με την κατάθεση του ιατροδικαστή, Νίκου Καλόγρηα συνεχίστηκε η διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.

Ο μάρτυρας, που μαζί με τη Χριστίνα Τσάκωνα είχε πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή, ανέφερε ότι ο θάνατος προήλθε από δύο θανατηφόρα τραύματα, τα οποία αποδίδονται σε χτυπήματα από θλων και τέμνον όργανο.

Επτά τραύματα από θλων όργανο

Πρόεδρος: Από τα τραύματα μπορείτε να διαπιστώσετε τα δύο διαφορετικά όργανα από τα οποία προήλθλαν;

Μάρτυρας: Υπάρχουν τραύματα που έχουν προκληθεί από θλων τέμνον όργανο μεταξύ των οποίων και τα δύο θανατηφόρα και τραύματα που έχουν προκληθεί, από θλον και αμβλύ όργανα.

Ο κ. Καλόγρηας απαρίθμησε επτά τραύματα που έχουν προκληθεί από θλων, τέμνον όργανο. Για τα υπόλοιπα είπε πως «είναι τραύματα, εκχυμώσεις, μελανιές δηλαδή, από θλων και αμβλύ οργανο είτε από πρόσκρουση σε μία επιφάνεια είτε από πλήξη. Μπορεί να έχουν προκληθεί από χέρι, πόδι, ξύλο, επιφάνεια σκάφους κλπ» είπε ο ιατροδικαστής. Στην ερώτηση εάν τα θανατηφόρα τραύματα μπορούσαν να προκληθούν από προπέλα ο κ. Καλόγρηας τόνισε ότι δεν μπορεί να το πει. «Δεν ξέρουμε εάν είναι προπέλα, δεν είναι στις αρμοδιότητες μας να το πούμε αυτό, η προπέλα δημιουργεί διαφορετικά μήκη και πλάτη, το ίδιο δημιουργεί και το μαχαίρι» κατέθεσε ο κ. Καλόγρηας.

Ο ιατροδικαστής διευκρίνισε πως για ένα τραύμα στο βλέφαρο δεν μπορεί να είναι σίγουροι για το όργανο. «Επειδή είναι ένα σημείο που δεν έχει κόκκαλο ή μυική μάζα, ανοίγει εύκολα, δεν είμαστε σίγουροι εάν έχει προκληθεί από θλων και τεμνον όργανο» είπε ο κ. Καλόγρηας.

Θανατηφόρα τραύματα

Εισαγγελέας: Αυτά τα τραύματα ήταν θανατηφόρα;

Μάρτυρας: Ναι, ειδικά η διατομή σφαγίτιδας και καρωτίδας. Αφού βρέθηκε στο νερό, έκανε κινήσεις που είχαν ως συνέπεια να υπάρξουν και σημάδια πνιγμού.

Ο μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας σχετικά με το εάν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες)

Μάρτυρας: Όχι. Δεν είναι θλων και τέμνον όργανο. Είναι θλων και αμβλύ.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;

Μάρτυρας: Ναι εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.

Υποστήριξη της Κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;

Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.

Ως μάρτυρας έχει κληθεί και η Χριστίνα Τσάκωνα η οποία απέστειλε επιστολή στην οποία δήλωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα.

Πηγή: ethnos.gr