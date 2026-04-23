Συγκλονίζει ο αδελφός της Ελευθερίας: Συνάντησε τυχαία τον δολοφόνο μετά το έγκλημα - «Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει»

Σοκ προκαλεί η δήλωση του αδελφού της Ελευθερίας Γιακουμάκη ότι συνάντησε τον δολοφόνο της στο αστυνομικό τμήμα και τον χαιρέτησε το βράδυ της Δευτέρας, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το creta24.gr, ο αδελφός της Ελευθερίας είχε σύντομη στιχομυθία με τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας τριών παιδιών, όταν ακόμη την αναζητούσαν οι αρχές.

«Συναντήθηκα με τον 40χρονο στο αστυνομικό τμήμα το βράδυ της Δευτέρας (20/04). Με χαιρέτησε με το χέρι που είχε σκοτώσει την αδελφή μου» είπε χαρακτηριστικά ο αδελφός της 43χρονης, και πρόσθεσε:

«Χωρίς εγώ να του πω τίποτα, μου είπε ''δεν ξέρω πού είναι η Ελευθερία, έχω να μιλήσω μαζί της δύο μήνες''».

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος από την πρώτη στιγμή που τέλεσε το έγκλημα προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του.

Όταν τον προσήγαγαν οι αστυνομικοί, είπε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τη 43χρονη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή.

Σημειώνεται ότι η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη θα τελεστεί αύριο, στις 13:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Πηγή: iefimerida.gr