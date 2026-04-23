Τα ΜΑΤ έκαναν απόβαση στη Γαύδο - «Ισοπέδωσαν καλύβες και γκρέμισαν κέδρους»

Σκηνές έντασης εκτυλίσσονται τις τελευταίες ώρες στη Γαύδο, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λαυρακά, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ αποβιβάστηκαν αιφνιδιαστικά και προχώρησαν σε κατεδαφίσεις ξύλινων κατασκευών.

Καλύβια που για δεκαετίες αποτελούσαν καταφύγιο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνιμη κατοικία, ισοπεδώθηκαν, ενώ δέντρα και πρόχειρες δομές που συνδέονταν με την καθημερινότητα των κατοίκων μετατράπηκαν σε συντρίμμια, αφήνοντας πίσω ένα τοπίο καταστροφής.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, μέλος της συλλογικότητας Gavdos SeaFront Collective, που μίλησε στο NEWS 24/7, περιγράφει μια πρωτοφανή επιχείρηση, κάνοντας λόγο για την πρώτη παρουσία δυνάμεων των ΜΑΤ στο ακριτικό νησί.

«Σήμερα δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή» δηλώνει, περιγράφοντας όσα εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ώρες στην περιοχή του Λαυρακά. Σύμφωνα με την καταγγελία, διμοιρία των ΜΑΤ αποβιβάστηκε στο νησί με τη συνδρομή σκάφους του Λιμενικού και προχώρησε σε εκτεταμένες κατεδαφίσεις, με αλυσοπρίονα, καλυβιών μέσα σε δασική και παραλιακή ζώνη, επικαλούμενη την προστασία του δάσους. «Μιλάμε για το θέατρο του παραλόγου. Ήρθαν τα ΜΑΤ μέσα στο δάσος, πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Το νησί είναι σχεδόν άδειο, είμαστε περίπου δέκα άτομα εδώ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια πηγή περιγράφει σκηνές έντασης και καταστροφής: «Άρχισαν να σπάνε κέδρους και να γκρεμίζουν τα καλύβια. Άφησαν πίσω ένα δάσος γεμάτο συντρίμμια. Κάποιοι δεν πρόλαβαν καν να πάρουν τα πράγματά τους, δεν μας άφηναν να περάσουμε». Όπως τονίζει, τα καλύβια δεν αποτελούσαν απλώς πρόχειρες κατασκευές, αλλά για αρκετούς ήταν τόπος μόνιμης ή ημιμόνιμης κατοικίας: «Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν έξω, χωρίς στέγη. Μιλάμε για εργαζόμενους του νησιού».

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, παραθεριστές και συλλογικότητες, που κάνουν λόγο για βίαιη εκδίωξη ενός τρόπου ζωής που, όπως υποστηρίζουν, συνδέεται άρρηκτα με την ταυτότητα του νησιού και την προστασία του φυσικού του περιβάλλοντος. Από την πλευρά της, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση επιμένει ότι πρόκειται για εφαρμογή της νομιμότητας, τονίζοντας ότι οι εκτάσεις είναι δημόσιες και καταπατημένες, ενώ στόχος είναι η ολοκλήρωση των κατεδαφίσεων εντός της εβδομάδας.

Παράλληλα, το ίδιο μέλος της συλλογικότητας αμφισβητεί ευθέως το αφήγημα των αρχών περί «προστασίας του δάσους», κάνοντας λόγο για διαστρέβλωση της πραγματικότητας: «Μας λένε ότι είμαστε παράνομοι μέσα στο δάσος. Όμως πριν έρθουμε, η περιοχή ήταν σκουπιδότοπος από τα απορρίμματα που ξεβράζει η θάλασσα. Εμείς την καθαρίσαμε. Ακόμα και τα ΜΑΤ έλεγαν ότι τους κάνει εντύπωση που δεν βρίσκουν ούτε μια γόπα».

«Αυτοί που διώκονται είναι αυτοί που φροντίζουν τον τόπο εδώ και 30 χρόνια» προσθέτει, καταγγέλλοντας ότι εφαρμόζεται «το γράμμα του νόμου και όχι το πνεύμα του».

Η μαρτυρία έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό. Όπως έχει γίνει γνωστό, η επιχείρηση κατεδάφισης ξεκίνησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία υλοποιεί 25 πρωτόκολλα σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, επικαλούμενη την προστασία του δημόσιου χώρου.

Οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν την Τρίτη (21/04), με αρχικό κλιμάκιο να φτάνει στην παραλία του Λαυρακά, χωρίς όμως να προχωρήσει άμεσα λόγω αντιδράσεων και διαπραγματεύσεων με παρευρισκόμενους. Την επόμενη ημέρα, η παρουσία ενισχύθηκε με δυνάμεις των ΜΑΤ και συνεργεία κατεδάφισης, αποφασισμένα –όπως όλα δείχνουν– να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Πηγή: news247.gr