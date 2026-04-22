Δολοφονία 25χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο

Νεκρός βρέθηκε ένας 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο, με τις πρώτες πληροφορίες ν' αναφέρουν πως πρόκειται για τον γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ. Εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο.

Νεκρός βρέθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, ένας 25χρονος. Ο νεαρός άνδρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έφερε θανάσιμο τραύμα στην καρδιά από αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν μαχαίρι.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θύμα είναι γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Η αστυνομία εξετάζει το κίνητρο να ήταν οπαδικό, ενώ δεν αποκλείεται ο άτυχος νεαρός να μαχαιρώθηκε σε άλλο σημείο της πόλης και να μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να βρουν τη σωρό του οι αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από μερικούς μήνες, στο ίδιο σχεδόν σημείο στον Άγιο Δημήτριο, υπήρξε επεισόδιο με πυροβολισμούς.