Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές το βράδυ της Τετάρτης 22.04.2026, όταν ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο.

Οι αρχές έφτασαν στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, μετά τον εντοπισμό του νεκρού άνδρα, με τις πρώτες πληροφορίες, να κάνουν λόγο για τραυματισμό του από μαχαίρι.

Στις 9.15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι 25 ετών, και δέχτηκε ένα τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά.

Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής.

Πηγή: newsit.gr