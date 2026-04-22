Ο ΔΕΔΔΗΕ άφησε οικογένεια χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες γιατί είχαν καταθέσει 0,03 ευρώ περισσότερα

Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία περίπου 2,5 μηνών, διάστημα κατά το οποίο η οικογένεια του κ. Βασίλη Μουσά, στη Θάσο, έμεινε στο κρύο και στο σκοτάδι, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το δημοσίευμα του ethnos.gr για το θέμα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ πέρασαν χελώνα στο σπίτι τους.

Επρόκειτο για μία τραγελαφική ιστορία, με την οικογένεια του κ. Μουσά να μένει χωρίς ρεύμα για 2,5 μήνες, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος ακολούθησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και πλήρωσε το ποσό που του ζητήθηκε, για να γίνει η σύνδεση.

Του ζητήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ να καταβάλλει το ποσό των 983,77 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει ρεύμα η πρώτη κατοικία του, που αγόρασε πρόσφατα και η οποία δεν είχε ποτέ ηλεκτροδότηση. Επειδή εκείνος κατέθεσε μέσω ΑΤΜ τράπεζας τρία λεπτά του ευρώ περισσότερα (983,80 ευρώ), το σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ δε δεχόταν το ποσό και έτσι δεν αναγνώριζε την καταβολή των χρημάτων.

Αυτό συνέβη στις αρχές Φεβρουαρίου και από τότε ο κ. Μούσας ξεκίνησε μία ατέρμονη διαδικασία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το γραφειοκρατικό ζήτημα, χωρίς, όμως, να το καταφέρει, αφού όλοι οι υπάλληλοι «σήκωναν τα χέρια ψηλά».

Να σημειωθεί ότι στον κ. Μουσά εστάλη από τον ΔΕΔΔΗΕ απόδειξη πληρωμής για το ποσό που κατέβαλε καθώς και υπογεγραμμένη από τον οργανισμό σύμβαση για την παροχή ηλεκτροδότησης. Παρ’ όλα αυτά και εξαιτίας της καταβολής των επιπλέον τριών λεπτών του ευρώ, χελώνα δεν τοποθετούταν στο ακίνητο και η οικογένεια μαγείρευε, θερμαινόταν και έκανε μπάνιο με γεννήτρια.

Μάλιστα, επειδή ο κ. Μουσάς δεν ήθελε να ενοχλεί τις βραδινές ώρες τους γείτονές του και έκλεινε τη γεννήτρια, «καταδίκαζε» τα δύο ανήλικα παιδιά του, τη σύζυγό του αλλά και τον εαυτό του τις νύχτες να χρησιμοποιούν κεριά και φακούς και βέβαια να κρυώνουν.

«Μια πολύ ευγενική φωνή»

Το δημοσίευμα του ethnos.gr για το ζήτημα ανέβηκε στην ιστοσελίδα το Σάββατο 18 Απριλίου και γύρω στις 9:00 το πρωί της Δευτέρας 21 του μήνα ο κ. Μουσάς δέχτηκε τηλεφώνημα από υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ.

«Ήταν μία πολύ ευγενική κοπέλα, αν και σε άλλες επικοινωνίες μου με τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν έτυχα της ίδιας ευγένειας. Με ρώτησε, αν έχω χρόνο, για να με απασχολήσει και ζήτησε να της πω για το πρόβλημα. Είπε ότι θυμήθηκε, ποιος είμαι, διότι είχα περάσει από τα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη Θάσο και ανέφερε ότι βλέπει στο σύστημα ότι το πρόβλημα μου οφείλεται στα τρία επιπλέον λεπτά του ευρώ που κατέθεσα.

Της απάντησα ότι έχω στείλει e-mail στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να μου επιστραφούν αυτά τα τρία λεπτά και να φαίνεται ότι κατέθεσα το ακριβές ποσό. Εννοείται ότι ήμουν πολύ δύσπιστος, όταν μου είπε ότι θα προωθήσει το ζήτημα. Της είπα ότι την ίδια απάντηση μου έδωσαν και πολλοί άλλοι συνάδελφοί της, χωρίς, όμως, το πρόβλημα να λυθεί», λέει στο ethnos.gr ο κ. Μουσάς.

Σε δύο ώρες έφτασε το συνεργείο

Δύο ώρες αργότερα, γύρω στις 11:00 π.μ., ο κ. Μουσάς είδε έξω από την πόρτα του σπιτιού του συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

«Τους ρώτησα, αν θέλουν κάτι και μου είπανε ότι ήρθαν, για να περάσουν μία τριφασική χελώνα. Πήρα αμέσως τηλέφωνο ηλεκτρολόγο για τις συνδέσεις, επειδή φοβήθηκα, μήπως φύγουν και τους… χάσω. Πλέον έχουμε ρεύμα κανονικά και η οικογένειά μου ζει σε απολύτως φυσιολογικούς ρυθμούς. Θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια το ethnos.gr για τη στήριξη και το δημοσίευμα. Αν δεν υπήρχε αυτό, ακόμα θα έτρεχα, χωρίς να καταφέρω να βγάλω κάποια άκρη», λέει ο κ. Μουσάς.

Να σημειωθεί ότι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που πέρασαν τη χελώνα, του είπαν ότι η κολώνα έξω από το σπίτι του είναι σάπια και πρέπει άμεσα να αλλαχθεί, για να μη σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

«Θα στείλω άμεσα αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ για την αλλαγή της χελώνας, για να μην χτυπήσει κάποιος άνθρωπος ή σημειωθεί πυρκαγιά», καταλήγει ο κ. Μουσάς.

Πηγή: ethnos.gr