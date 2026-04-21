Χανιά: Ο πρώτος Έλληνας που έτρεξε Μαραθώνιο με δεμένα μάτια - Μόλις 15 στον κόσμο το έχουν καταφέρει

Το επίτευγμα, σύμφωνα με το zarpanews.gr σημειώθηκε την Κυριακή στον 10ο Μαραθώνιο Κρήτης, σε ένδειξη στήριξης του συλλόγου εθελοντικής προσφοράς «Ορίζοντας».
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα πλέον ο Κώστας Ρηγάκης ο οποίος ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 4 ώρες και 27 λεπτά, αποτελεί μέλος της μικρής ομάδας 15 αθλητών που έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο.
Ο αγώνας
Ο αγώνας, με αφετηρία και τερματισμό το Εθνικό Στάδιο Χανίων, εξελίχθηκε σε μια διαδρομή υψηλών απαιτήσεων, την οποία ο Ρηγάκης διένυσε χωρίς οπτική επαφή, βασιζόμενος αποκλειστικά στην καθοδήγηση των συνοδών του. Στο πρώτο μισό της διαδρομής στο πλευρό του βρέθηκε ο στενός του φίλος Παύλος Φυλλαδιτάκης, ενώ στο δεύτερο μισό τον καθοδήγησε ο ποδοσφαιριστής του Μινωταύρου, Μιχάλης Μπακογιάννης.
Η διαδρομή ήταν παραλιακή, περνώντας από χαρακτηριστικά σημεία όπως η Αγία Μαρίνα, ο Πλατανιάς και η γέφυρα του Ταυρωνίτη, όπου έγινε και η αναστροφή. «Ο αγώνας ήταν παραλιακός με θέα τη θάλασσα που όμως δεν μπορούσα να δω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος.
«Ήθελα 4:10, αλλά δεν υπολόγισα τους τραυματισμούς», δήλωσε ο Κ. Ρηγάκης, ενώ μιλώντας στο sportcaster.gr χαρακτήρισε την εμπειρία ως «ό,τι πιο δύσκολο και όμορφο έχω προσπαθήσει», εκφράζοντας την ελπίδα ότι το εγχείρημά του έδωσε σημαντικά μαθήματα ζωής στο κοινό.
Πηγή: iefimerida.gr