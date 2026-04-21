Άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού των ΜΑΤ στην Ηλιούπολη – Κοπέλα του έστησε «παγίδα» μέσω Instagram

Ανατροπή δεδομένων προέκυψε κατά την αστυνομική έρευνα για τον άγριο ξυλοδαρμό άντρα των ΜΑΤ από ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων στην πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού στην Ηλιούπολη.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως σοβαρή λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του 50χρονου αστυνομικού, ο οποίος φέρει τραύματα σε όλο του το σώμα και κινδύνεψε να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κατάσταση της υγείας του δεν του έχει επιτρέψει ακόμα να δώσει επίσημη κατάθεση στην Αστυνομία. Κατά την ενέδρα πολλά άτομα τον χτυπούσαν ταυτόχρονα στο κεφάλι ενώ εκείνος είχε πέσει κάτω αιμόφυρτος.

Πληροφορίες του iEidiseis σημειώνουν πάντως ότι έχει μιλήσει προφορικά και έχει εξηγήσει κάποια πράγματα στους συναδέλφους του, τα οποία δίνουν νέα τροπή στην έρευνα.

Ο άνδρας των ΜΑΤ συνομιλούσε μέσω Instagram με κοπέλα και φέρεται το βράδυ της περασμένης Παρασκευής να έκλεισε ραντεβού μαζί της για να τη συναντήσει. Αυτό σημαίνει ότι οι δράστες δεν του επιτέθηκαν τυχαία αλλά του έστησαν ενέδρα. Μόλις πάρκαρε το αυτοκίνητο, τον πλησίασαν αρχικά δύο κοπέλες και πριν προλάβει να καταλάβει τι συμβαίνει ομάδα τουλάχιστον 10 ατόμων τον περικύκλωσε και άρχισε να τον ξυλοκοπά με αγριότητα.

Αρχικά οι αστυνομικοί πίστεψαν ότι οι δράστες μπορεί να είναι χούλιγκαν. Βλέποντας εντούτοις στη συνέχεια βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής διαπίστωσαν ότι ανάμεσα στους επιτιθέμενους ήταν πολλοί ανήλικοι και κορίτσια, κάτι που τους δημιούργησε την εντύπωση ότι κάτι άλλο συμβαίνει.

Το βασικό σενάριο

Πλέον το βασικό σενάριο είναι η ομάδα των νεαρών να παγίδεψε τον αστυνομικό μέσω προφίλ στο Instagram. Ο άντρας των ΜΑΤ άρχισε να συνομιλεί με την κοπέλα μέχρι που κλείστηκε το ραντεβού σε κεντρικό σημείο της Ηλιούπολης, όπου δέχτηκε τον ξυλοδαρμό. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο προφίλ-«παγίδα» φαινόταν ότι ανήκει σε ανήλικη.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στους ερευνητές της υπόθεσης είναι η ένταση της βίας που ασκήθηκε και ο αριθμός των δραστών, διότι είναι κάτι που δεν συνηθίζεται σε περιπτώσεις ληστειών. Το ερώτημα είναι γιατί τόσα σφοδρά χτυπήματα από τόσα άτομα για να αφαιρεθεί ένα πορτοφόλι. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη ταυτοποιήσει κάποιους από τους δράστες.

Η επίθεση θυμίζει στην ΕΛ.ΑΣ. τις βίαιες επιθέσεις που εξαπέλυε στη Θεσσαλονίκη συμμορία ληστών που παρουσιάζονταν ως αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων». Η οργάνωση που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο παγίδευε τα θύματά της με προφίλ-παγίδες» στο Instagram που ανήκαν σε δήθεν ανήλικες. Οι αστυνομικοί είχαν σχηματίσει δικογραφία σε βάρος εφτά αγοριών και δύο κοριτσιών, ηλικίας από 16 έως 20 ετών.

Οι δύο 17χρονες είχαν το ρόλο να προσελκύουν μέσω social media τα θύματα στο Άλσος Μετεώρων για να τους παγιδεύσουν τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας και να τους ληστέψουν.

Μάλιστα η συμμορία προσπαθούσε να πείσει ότι είναι «τιμωροί παιδεραστών» αναρτώντας αφίσες με πρόσωπα αντρών γράφοντας τη λέξη «παιδεραστές». Σε μια περίπτωση τα μέλη της σπείρας όχι μόνο ξυλοκόπησαν το θύμα του αλλά το υποχρέωσαν να γδυθεί και μάλιστα βιντεοσκόπησαν τη σκηνή.

Αστυνομικές πηγές σημειώνουν ότι και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν απασχολήσει ανάλογες συμμορίες που με πρόσχημα το «κυνήγι» παιδεραστών διαπράττουν ληστείες και μάλιστα με μεγάλη βιαιότητα.

Πηγή: ieidiseis.gr