Χαϊδάρι: 4 ώρες κράτησε το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο της

«Έκανε ανακοπές στο χειρουργείο, το επανέφεραν», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα τη Δευτέρας 20.04.2026, το χειρουργείο, στο οποίο υποβλήθηκε η 13χρονη μαθήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, έπεσε από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι.

Μετά από μάχη των γιατρών για περίπου 4 ώρες μέσα στο χειρουργείο, η 13χρονη που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαΐδάρι το πρωί της ίδιας ημέρας, βγήκε από το χειρουργείο και είναι ακόμη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Πηγή: newsit.gr