Τέμπη: Κάηκε το αυτοκίνητο του πραγματογνώμονα Δημήτρη Καρώνη στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου

Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου, το απόγευμα της Δευτέρας 20/4.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που κάηκε ανήκει στον καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για τα Τέμπη Δημήτρη Καρώνη, ο οποίος στο πόρισμά του είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα έλαια σιλικόνης μπορούν να δημιουργήσουν πυρόσφαιρα.

Ο καθηγητής είχε σταθμευμένο το όχημα του σε ανοιχτό χώρο του πανεπιστημίου, άγνωστοι το προσέγγισαν, του έβαλαν φωτιά και εξαφανίστηκαν. Το όχημα του Δημήτρη Καρώνη ήταν στη θέση που συνήθιζε να το βάζει.

Στο σημείο επιχείρησαν δέκα πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, με την κρατική ασφάλεια να αναλαμβάνει την υπόθεση.

Πηγή: ethnos.gr