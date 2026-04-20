Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 20/4 καθώς ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου του δήμου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας.

Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 39 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Συνολικά 52 δασικές φωτιές σε διάφορες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής, η εμφάνιση αυτού του αυξημένου αριθμού περιστατικών σημειώνεται ιδιαίτερα νωρίς, πριν από την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.

Πηγή: newsbomb.gr