Τροχαίο στη Λιοσίων: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 16χρονο οδηγό μηχανής

Σε ανακρίτρια ανηλίκων παραπέμφθηκε ο 16χρονος Σουδανός, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε σωματική βλάβη, καθώς και για εγκατάλειψη του τόπου ατυχήματος στο οποίο υπήρξε σοβαρός τραυματισμός.

Ο ανήλικος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα, χτύπησε 16χρονη στην οδό Λιοσίων και την άφησε αβοήθητη, με την κοπέλα να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το κατώφλι της ανακρίτριας θα περάσουν επίσης ο συνεπιβάτης του, ο οποίος κατηγορείται για το κακούργημα της εγκατάλειψης τόπου τροχαίου ατυχήματος, όπως επίσης και άλλα δύο άτομα που κατηγορούνται για πλημμελήματα.

Μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής κι ένας 20χρονος που δήλωσε διαχειριστής της. Αμφότεροι είναι αντιμέτωποι με τα πλημμελήματα της υπόθαλψης εγκληματία, της ψευδούς κατάθεσης και της ψευδούς καταγγελίας στις Αρχές.

Πηγή: ethnos.gr